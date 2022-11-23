Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altında

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alana yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.



Bölgeye bir helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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