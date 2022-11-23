Mersin'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çarpışan öğrenci servisi minibüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Okuldan çıkan öğrencileri taşıyan İ.B'nin kullandığı 33 S 8309 plakalı minibüs, Toros Mahallesi'nde Ş.N.D. idaresindeki 33 KY 324 otomobille çarpıştı.

Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle 12 öğrenci, farklı minibüse alındı.



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