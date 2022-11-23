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Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

AA

Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, V.A, S.U, B.D, R.B, A.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.Y. ile B.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince dün Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde alışveriş yaparak piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte banknot sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, düzenlenen şafak operasyonunda 9 zanlı yakalanmıştı.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda çok miktarda sahte banknot ele geçirilmiş, bir şüphelinin evindeki incelemelerde de sahte banknotların klima filtresine gizlendiği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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