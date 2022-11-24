Mersin'de 1 milyon makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 milyon makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla uğraşanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 milyon bandrolsüz makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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