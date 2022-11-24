Mersin'de deprem toplanma alanlarına yön levhası yerleştirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, deprem toplanma alanlarına yön tabelaları yerleştirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında 31 noktada deprem toplanma alanı belirleyen ekipler, alanlara konteyner ve yön tabelaları yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, depreme her an hazır olunması gerektiğini belirterek, farklı dönemlerde yapacakları etkinliklerle vatandaşların kendilerine en yakın noktayı öğrenmesini sağlayacaklarını kaydetti.



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