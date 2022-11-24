Mersin'de şehit öğretmenler mezarları başında anıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler Hamit Sütmen ve Ragıp Köse mezarları başında anıldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve beraberindekiler şehit öğretmenler Hamit Sütmen ve Ragıp Köse'nin mezarlarını ziyaret etti.

Burada şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa katılanlar öğretmenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin, daha sonra şehit öğretmenlerin ailelerini de ziyaret etti.

Hamit Sütmen Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütüyle 1998'de girdiği çatışmada, Ragıp Köse de Erzurum'un Tekman ilçesi Katranlı Mahallesi'nde 1994'te teröristlerce şehit edilmişti.



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