GÜNCELLEME 2 - Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Gülnar ilçelerinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle Saray ve Taşucu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Çok sayıda mahallede, sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

- Gülnar'da su taşkınları meydana geldi

Gülnar ilçesinde de bir kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçelerinde de hasar oluştu.

Sipahili ile Büyükeceli mahallelerinden geçen derenin debisi yükseldi. Ağaç kütüklerinin ve evsel atıkların sürüklendiği derenin bazı noktalarında taşkın meydana geldi.

Sipahili Mahalle Muhtarı Ali Arslan Kirit, AA muhabirine, yağışların etkisini sürdüğünü belirterek, "Seralarımızı su bastı. Dolu, bazı cam seralarımızı afete uğrattı. Yollarımızı kepçelerle açmaya çalışıyoruz." dedi.

- Hasar tespit çalışmasına başlandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Silifke ve Gülnar ilçesindeki tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Doludan etkilenen mahallelere giden ekipler, zarar gören seraları inceledi.

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