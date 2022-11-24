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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

AA

Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hasan Gümüş idaresindeki 33 CMP 16 plakalı otomobilin motor kısmında, Merkez Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu araçta büyük hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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