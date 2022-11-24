Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hasan Gümüş idaresindeki 33 CMP 16 plakalı otomobilin motor kısmında, Merkez Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu araçta büyük hasar oluştu.

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