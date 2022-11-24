Gülnar'da Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gülnar İlçe Kaymakamı Musa Ayyıldız, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Ayyıldız, "İlçemize bağlı Büyükeceli mahallemizde selden etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bu programı hazırlayan kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Gaziantep Karkamış ilçesine düzenlenen roket saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Alkan öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım." dedi.



Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da "Bugün benim mutlu günüm. Siz değerli öğretmenlerimizle bir araya gelmek, yeni göreve başlayan öğretmenlerimizle tanışmaktan mutluyum. Başkanımdan çok öğretmenim söylenince mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Kaymakam Ayyıldız ile Belediye Başkanı Ünüvar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'e rozet taktı.



Okul müdürleri ve öğretmenlerin izlediği program, müzik eşliğinde devam etti.



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