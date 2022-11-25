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Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 14 sanık hakkında "terör" davası

AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 14 sanık hakkında "terör" davası

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında farklı tarihlerde gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 4'ü tutuklu 14 sanık hakkında dava açıldı.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik farklı tarihlerde gerçekleşen operasyonlarda yakalanan Büyükşehir Belediyesi çalışanı 14 sanık hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklardan M.E.M, A.Ş, S.M. ve D.B. ile tutuksuz sanıklar K.B, F.Ö, B.B, A.K, A.K, H.S. ve İ.G. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar, diğer sanıklar M.Y, H.S. ve A.Ö. için de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iki ayrı iddianame hazırlandı.

İddianameler, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

4'ü tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıklarının, terör örgütü elebaşının posteri altında fotoğraf çektirdiklerinin, örgüt mensuplarını, sözde flamalarını ve sözde marşını paylaştıklarının tespit edildiği, adreslerinde de örgütsel fotoğraflar ele geçirildiği belirtildi.

Diğer iddianamede ise 3 sanığın terör örgütünce organize edilen yasa dışı toplantılara katıldıkları, terör örgütü elebaşının posterini astıkları, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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