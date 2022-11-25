Mersin'de doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ile Belediye Başkanı Sadık Altunok, dün dolu nedeniyle zarar oluşan Akdere Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Üreticilerle görüşen Aslaner ve Altunok, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Altunok, gazetecilere, doludan etkilenen tarım alanlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Salatalık ve çilek seraları ile narenciye bahçelerinin yağıştan zarar gördüğünü belirten Altunok, "Büyük bir afet atlattık. Yetkililerle ve milletvekilleriyle görüşüyoruz. İnşallah bir an önce afet kapsamına alınıp buradaki çiftçilerimize yardım etmeye çalışacağız. En büyük sevincimiz can kaybımızın olmaması." dedi.

Çiftçi Fatma Örs de bir dönümlük salatalık serasında hasar oluştuğunu kaydetti.

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