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MERSİN (AA) - Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğünce, Akdeniz ilçesinde yürüyüş organize edildi.



Yürüyüşte, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile vatandaşlar, "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans" yazılı pankart taşıdı.



Pehlivan, etkinliğin ardından gazetecilere, şiddete karşı olmanın insani ve vicdani sorumluluk olduğu söyledi.



Şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bizim insanımıza, böylesi medeniyetin temsilcisi olan bizlere kadına, aile içindeki şiddete kesinlikle taviz verilmemesi yakışıyor." dedi.

- Hatay

Hatay'da da jandarma ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Antakya ilçesindeki alışveriş merkezine stant kurdu.



Vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce alışveriş merkezinde açılan standı ziyaret etti.



Buradaki konuşmasında kadına yönelik şiddetin son bulması için koordineli çalışıldığını belirten Yılmaz, "Kentimizde mücadelemizi başarılı, dinamik, heyecanlı kadroyla sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi Osmaniye'mizde en iyi şekilde sonuçlandıracağız." diye konuştu.

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