Irak'ta bankanın dolandırılmasına ilişkin 2 zanlı Mersin'de yakalandı

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MERSİN (AA) - Irak'ta bankası dolandırılan kişinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, Mersin'de 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Irak'ta faaliyet gösteren bir banka müdürüne kendisini "borsacı" olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli, hesabına 500 bin dolar göndermesi karşılığında parayı katlayıp, 1 milyon dolar olarak göndereceğini belirtti.

İngiltere'deki banka sahibinin bilgisi dışında para göndermeye başlayan müdür, bir süre devam eden süreçte şüpheliye 19 milyon dolar aktardı.

Irak'a dönmesinin ardından durumu fark eden banka sahibinin şikayeti üzerine müdür tutuklandı.

- "Hawala" sistemiyle para aktarımı yapılmış

Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, Bağdat'taki döviz bürosundan para transferinin "Hawala" sistemle yapıldığı, para aktarımının da Mersin'de yaşayan Ürdün uyruklu Suheir Albadri adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerle iletişimini sürdüren banka sahibi, daha sonra Mersin'e gelerek konuyla ilgili şikayette bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, para transferinin gerçekleşeceği döviz bürosuna yaptıkları operasyonda, Ürdün uyruklu Albadri ile Khaled Alnadi'yi gözaltına aldı.

Bir kripto para uygulamasındaki hesaplarında 131 bin dolar olduğu belirlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 1 kilogramlık külçe altın, çok miktarda ziynet eşyası, 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Hawala" sistemiyle kendilerine gönderilen paraları, kripto para uygulaması aracılığıyla yabancı uyruklu zanlıya göndererek komisyon aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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