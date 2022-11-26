Mersin'de çocuklara oyun terapisiyle psikolojik destek veriliyor

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi tarafından çocuklara oyun terapisiyle psikolojik destek sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, çeşitli nedenlerle sorun yaşayan çocuklara psikologlar eşliğinde terapi hizmeti veriliyor.

Çocukların oyunlar oynadığı görüşmelerde, davranış, uyku ve yeme bozuklukları, dikkat ve öğrenme eksikliği, kardeş kıskançlığı ve ebeveyn ayrılığı gibi konularda bilgilendirme yapılıyor.

Ücretsiz olarak psikolojik destek sunulan çocukların sorunları, oyun terapisiyle çözüme kavuşturuluyor.



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