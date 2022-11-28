Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nusratiye Mahallesi 5003 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabancayla vurulan Onur Aki (25) ile Suriye uyruklu İ.H.K. (20) ve M.H.K. (20) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aki, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silahı bir binanın merdiveninde, bıçağı da bakkalın ekmek dolabında buldu.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

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