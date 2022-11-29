MERSİN (AA) - Mersin'de, hurda kaydıyla yurda getirilen 53 çalışır araç motoru ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye girişi yasak olan ikinci el araçlara ait çalışır durumdaki araç motoru ve yedek parçalarının, hurda kaydıyla kente getirildiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla ve teknik takip sonucunda plakaları tespit edilen 2 tır şehir merkezinde durduruldu.
Tırlarda yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon lira olduğu değerlendirilen 53 çalışır durumda araç motoru ele geçirildi.
Araç motorlarını hurda kaydıyla yurda soktuğu belirlenen şüpheli Ş.A. gözaltına alındı.
Operasyonun dron görüntüsüne, seyir halindeki tırların polisler tarafından durdurulması yansıdı.