Mersin'de otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilde çıkan yangını esnaf söndürdü.

Rıdvan Karaköse'ye ait 44 BY 320 plakalı otomobilde Merkez Mahallesi Özel idare Sokak'ta park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören çevredeki esnaf, yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulundu.

Esnaf tarafından söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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