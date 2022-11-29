Tarsus'ta okullarda yangın tatbikatı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, itfaiye ekiplerince okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki anaokulu, ilkokul ve liseleri ziyaret etti.

Öğrencilere, yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgi veren ekipler, alevlere müdahale yöntemlerini anlattı.

Eğitimin ardından okul bahçelerinde tatbikat yapıldı.

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