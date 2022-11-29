Toroslar'da belediye personelinin bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

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MERSİN (AA) - Toroslar Belediyesi personelinin temizlik yaptığı parkta bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Tamer Taşsoy, temizlik yaptığı Mehmetçik Parkı'nda cüzdan buldu.

İncelemede Erol Avcı'ya ait olduğu belirlenen cüzdan, sahibine ulaştırıldı.



Avcı, hassasiyeti için Taşsoy'a teşekkür etti.



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