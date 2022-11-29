Akdeniz Belediyesi hayvancılığa destek için yem bitkisi yetiştiriyor

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesince, hayvancılık çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ekilen yem bitkileri yeşerdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Yenitaşkent Mahallesi'ndeki 2 dönümlük araziye 5 bin "maralfalfa" yem bitkisi ekti.



Bitkiler, bakım çalışmalarının ardından yeşerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem Nenni, "Ürünlerimiz çok güzel gelişim sağladı. İnşallah ocakta ilk hasadını yapacağımız bitkiyi üreticilerimize tanıtacağız." ifadesini kullandı.



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