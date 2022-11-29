Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünden basın buluşma toplantısı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında İlday, göç yönetimine ilişkin sunum yaptı. Daha sonra Mersin'deki çalışmaları hakkında bilgi veren İlday, kent genelindeki 13 ilçede yabancı uyruklulara ait 1757 işletme olduğunu söyledi.

Bunların büyük kısmının standartlara uygun olduğunu vurgulayan İlday, yalnızca 16 işletmenin standartlara uymadığını, 11 işletmenin de vergi kaydının olmadığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Çalışmaları kapsamında 98 bin 767 kişiye uyum eğitimi verdiklerini aktaran İlday, şunları kaydetti:

"Mersin'de yabancı uyruklu sayımız 284 bin civarında. Bunlardan 244 bini ortalama geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. 39 bin civarında da ikamet izniyle kalan şahıs var. 1300 bandında da uluslararası koruma dahilindeki yabancı mevcut. Mersin yabancı yoğunluğunda Türkiye'de 5. sırada yer alıyor. Suça karışan yabancıların ülkemizde kalmasına izin verilmemekte, hızlı şekilde sınır dışı işlemlerini yürütmekteyiz. Mersin'de sınır dışı etme oranı yüzde 30'un üzerinde. Suça karışan yabancılar hiçbir şekilde serbest olarak aramızda bulunmuyor, gerekli kararları alarak geri gönderme merkezlerine sevk edilen yabancıların doğrudan sınır dışı işlemlerini tamamlıyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.