Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Huzurkent Mahallesi'ndeki ormanlık ve sazlık alanlarda çalışma yaptı.



Ekipler, yaban hayvanlarının sıklıkla geçtiği güzergahlara yonca ve saman ile tahıl ürünleri bıraktı.



Yemleme çalışmalarının mevsim boyunca süreceği belirtildi.



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