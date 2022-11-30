Akdeniz'de kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi ekipleri, kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Adanalıoğlu Mahallesi Gençlik Caddesi'nde ahır ve kümes olarak kullanılan yapıların kaçak olduğu belirlendi.

Hazine arazisindeki yapılar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Risk oluşturan kaçak yapılarla mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.