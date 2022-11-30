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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de sınıf arkadaşının bıçakladığı 12 yaşındaki öğrenci öldü

AA

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de sınıf arkadaşının bıçakladığı 12 yaşındaki öğrenci öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşı tarafından okulun tuvaletinde bıçaklanan 12 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda aynı sınıfta eğitim gören kız öğrenciler F.Y. ile E.D. henüz bilinmeyen nedenle tuvalette tartıştı. Sınıf arkadaşını darbeden E.D, F.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.D. polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın sınıf arkadaşları arasında yaşandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bir kız öğrencinin tuvalette baygın bulunduğunun idareye bildirilmesi üzerine nöbetçi müdür yardımcısınca yapılan kontrolde öğrenci F.Y'nin bıçakla yaralandığı tespit edilmiş, müdür yardımcısınca ambulans çağırılıp polise haber verilmiştir. Öğrenci F.Y, müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni nezaretinde hastaneye götürülmüş ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Okulda yaşanan olayla ilgili Valilik oluruyla iki eğitim müfettişi görevlendirilmek suretiyle idari tahkikat başlatılmıştır."

- Yayın yasağı ve gizlilik kararı alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı ve gizlilik kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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