Mersin'de hayırseverler okula bilişim teknolojileri sınıfı kurdu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, hayırseverler tarafından Atatürk Ortaokulu'na bilişim teknolojileri sınıfı kuruldu.

Hayırsever Mehmet Tekin ve Mehmet Oğuz tarafından Atatürk Ortaokulu'na bilişim teknolojileri sınıfı oluşturuldu.

Kaymakam Musa Ayyıldız, okulda düzenlenen törende, hayırsever vatandaşlara okula verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Okul Müdürü Ömer Ali Bilgin de 13 bilgisayar olan sınıf sayesinde çocukların teknolojiyi daha yakından takip edeceklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile davetliler katıldı.



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