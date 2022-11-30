Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde yeni araçlar hizmete girdi

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MERSİN (AA) - Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne alınan yeni araçlar törenle hizmete girdi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, düzenlenen törende, işletmeye bir dozer ve bir yükleyici kazandırdıklarını belirterek araçların hayırlı olmasını diledi.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin de işletmenin araç filosunu genişlettiklerini dile getirdi.



Törene Kaymakam Musa Ayyıldız, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.



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