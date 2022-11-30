Mersin'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Sarıkoyak Mahallesi yakınlarında Eyüp Akbaş'ın kullandığı 33 AIY 514 plakalı kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.

Yaralanan Akbaş ile ismi öğrenilemeyen iki kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





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