Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, D.B, E.G, M.T, K.C.T. ve E.G. gözaltına alındı.

Adreslerde narkotik dedektör köpeklerle arama yapan ekipler, ev ortamında çalışabilen kenevir yetiştirme düzeneği, sıvı gübre ve ışıklandırma malzemeleri, 4 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 28 uyuşturucu hap, tabanca ve 6 fişek ile av tüfeği ve 11 kartuş ele geçirdi.

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