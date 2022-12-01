Mersin Barosu'nun 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin Barosu'nun 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Baro Başkanı Gazi Özdemir, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Avukatların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.



Mersin Barosu'nun tarihi hakkında bilgi veren Özdemir, baro yönetimi olarak mesleklerinin ve meslektaşlarının sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirtti.



Özdemir, baronun kuruluşunda ve süreç içerisinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.



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