Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Rus uyruklu Alex Mikisov idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Mersin-Antalya kara yolu Çamlık mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kasım Kozak'a (60) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Kozak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Rus sürücüyü gözaltına aldı.

Kozak'ın cenazesi morga gönderildi.

Bölgedeki güvenlik kamerasına, yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın, otomobilin çarpması sonucu savrulması yansıdı.

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