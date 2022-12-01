Mersin'de sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrencinin cenazesi defnedildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşının okulun tuvaletinde bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki kız öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen F.Y'nin (12) cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

F.Y'nin, Türk bayrağına sarılı ve üzerinde duvak bulunan tabutu, tören için Güneykent Mezarlığına götürüldü. Tören sırasında fenalık geçiren anne Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

F.Y'nin naaşı, cenaze namazının ardından Çavuşlu Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AK Parti ve MHP il teşkilatı yetkilileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince dün emniyete götürülen E.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





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