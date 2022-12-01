Mersin'de uyuşturucu hap bulunan çantayı otobüste bırakan şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu hap bulunan çantasını otobüste bırakan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu otobüsüyle ilçeye gelen S.D, çantasını otobüste bıraktı.

Firma yetkilileri, sahibini bulmak için kontrol ettikleri çantada uyuşturucu hap olduğunu tespit etti.

Daha sonra firma yetkilileriyle iletişime geçen S.D, çantasının yazıhane emanetinde olduğunu öğrendi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, takibe aldığı S.D'yi çantasını almaya geldiği yazıhanede yakaladı. Çantada, 19 bin 763 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu arada, S.D'nin çantasını almak için yazıhaneye gelmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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