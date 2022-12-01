SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Theresa 21, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Esra Ural Topuz 4,

Çankaya Üniversitesi: White 3, Melike Yalçınkaya 6, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk 10, Gülse Uğur 9, Gizem Tüzün, Nilay Aydoğan,

1. Periyot: 22-11

Devre: 41-37

3. Periyot: 66-61





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.