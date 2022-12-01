Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 33 ADB 956 plakalı otomobil, Giden Mahallesi Sarıkavak mevkisinde tarım işçilerini taşıyan Adem Ö. idaresindeki 33 N 7413 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle işçilerden Osman T, Olcay G, Seda G, Hülya E, ve Nejla Ö. ile otomobilde bulunan Mustafa Y, Erdal K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus ve Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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