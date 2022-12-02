Akdeniz'de orman yangınından etkilenen alana 1600 fidan dikildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 9 Eylül'deki orman yangınında zarar gören alanda 1200 fıstık çamı ve 400 harnup fidanı toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Iğdır Mahallesi'nde 9 Eylül'de çıkan orman yangınında hasar oluşan 4 hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışma yapıldı.



Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile orman işletme müdürlüklerinin personelleri, alana 1200 fıstık çamı ve 400 harnup fidanı ekti.

Programa, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin de katıldı.



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