Mersin Ticaret Borsası

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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 13,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 9,26 14,12 Portakal Kg 7,60 13,91 Mandalina Kg 5,50 14,75 Greyfurt Kg 5,29 14,50 Mısır unu Kg 8,80 9,96





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