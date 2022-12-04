Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 NN 022 plakalı otomobil ile 33 ND 627 plakalı otomobil, Beylice Mahallesi Topaklı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 33 NN 022 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Kılıç ve 33 ND 627 plakalı otomobilde bulunan Rahime Koyuncu ile Emre Koyuncu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.