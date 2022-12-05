Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çayırekinliği Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlının ev, iş yeri ve araçlarında 53 litre sahte içki ele geçirdi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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