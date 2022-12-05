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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çayırekinliği Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlının ev, iş yeri ve araçlarında 53 litre sahte içki ele geçirdi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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