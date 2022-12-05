Mersin'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de ısıtma ve aydınlatma düzeneği kurdukları evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki iki adreste Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.



İki ilçede bulunan apartmanlardaki dairelere düzenlenen operasyonda, şüpheliler O.N. ve Y.B. yakalandı.

Adreslerdeki incelemelerde, ışıklandırma sistemi, termal ısıtıcı, sera malzemeleri, toprak, gübre ve kimyasal maddeler kullanılarak saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.

Aramalarda, 63 kök Hint keneviri ve 4 kilo 260 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.N. tutuklandı, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.