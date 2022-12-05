Şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 13 ürün bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'de, zabıta ekiplerinin denetimi sırasında vatandaşın şikayeti üzerine gidilen zincir marketin bir şubesinde, son kullanma tarihi geçmiş 11 paket peynir ve 2 şişe ayran bulundu.

Akdeniz Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarını inceledi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'ndeki zincir marketin şubesindeki denetimde, bir markaya ait 5 kilogramlık un paketlerinde gramaj eksikliği tespit edildi.

Para cezası uygulanan marketten alınan un paketleri, marka hakkında idari işlem yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

Uygulama sırasında zabıta ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, Burhan Felek Caddesi'ndeki farklı bir zincir marketin şubesinden aldığı bir ürünün tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiğini, yetkililere de durumu iletmesine rağmen sorunun çözülmediğini bildirdi.

Şikayet üzerine markete giderek denetim yapan ekipler, süt ve süt ürünlerinin olduğu dolapta incelemede bulundu.

Raflarda bulunan 11 paket peynir ile 2 şişe ayranın son kullanma tarihinin geçtiği, bir peynirin de küflendiği belirlendi.

Ürünlere el koyan ekipler, markete para cezası kesti. Toplanan ürünlerin, inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaştırılacağı bildirildi.

- "Bunlar süt ürünü, çok tehlikeli"

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, gazetecilere, son dönemde vatandaşların şikayeti üzeri denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi.

Bazı marketlere çeşitli eksiklikleri nedeniyle para cezası uyguladıklarını belirten Sivaslıoğlu, "Bugünkü denetimlerimizde tarihi geçmiş ürünler tespit ettik. Onlar hakkında cezai işlem uyguladık. Bunlar süt ürünü, çok tehlikeli. Allah korusun. Zehirleme tehlikesi olabilir. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Sivaslıoğlu, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Market çalışanlarının da vatandaşların da duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızdan özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz. Raf ve kasadaki fiyatları kontrol etsin. İndirim var diye yazılan ürünlerde de bazen o indirim kasada gözükmüyor. Dolayısıyla vatandaşımız kandırılmış oluyor. Müşteriyi aldatmacadan dolayı işlem uyguluyoruz. Devam ederse bunu kapatmaya kadar götüreceğiz."

- Markette reyon ve kasa fiyatı farklı ürün bulundu

Adana'nın Pozantı ilçesinde de zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin etiketleri denetlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın da katıldığı denetimde, bir mağazada satıştaki tereyağının son tüketim tarihinin 1,5 ay geçtiği belirlendi.

Bir başka mağazada ise bir krakerin raf etiketinin 1,75 lira, kasa fiyatının 1,90 lira olduğu tespit edildi.

Zabıta ekipleri iş yerine para cezası kesti.

Çay, yaptığı açıklamada, vatandaşların ürünlerin raf etiketi ile kasadaki fiyatını mutlaka karşılaştırmalarını istedi.

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