Mersin'de 2 kedinin telef edildiği iddiasına inceleme

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, iki kedinin telef edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Viranşehir Mahallesi'nde telef olmuş kedilerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



HAYDİ ekiplerince bölgede yapılan incelemede, iki kedinin telef olduğunu belirledi.

Mezitli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kedilerden biri, ön incelemenin ardından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.



Kedilerin ölüm nedeninin tespit edilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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