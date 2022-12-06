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Mersin'in "simge ağacı"na zarar verilmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

AA

Mersin'in "simge ağacı"na zarar verilmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin sahilinin simgesi kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesiyle ilgili haklarında "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı Yusuf S. ile avukatları katıldı. Sanıklardan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G. ise duruşmaya gelmedi.

Yusuf S, savunmasında, daire başkanı Salim Serdar G'nin talimatı üzerine ağaçta işlem yaptığını iddia ederek, "İlacı daire başkanının odasından aldım ama onun nereden temin ettiğini bilmiyorum. Ağacın yanına gidene kadar ne yapacağımızı, bizi ne işle görevlendirdiğini bilmiyordum." dedi.

Daire başkanıyla aralarında husumet bulunmadığını, olay haricinde de hiç görüşmediklerini öne süren Yusuf S, "Ağaçla, çevreyle, doğayla bir problemim yok. Amirim istediği için bu işi yaptım. Başka biri isteseydi yapmazdım, mecbur kaldım. Emir hem gövdeye hem ağacın tamamına ilacın uygulanmasıydı. Buna rağmen sadece bir kere gövdeye, mecburiyetten yaptım. Ağacın yapraklarına püskürtme yapılması emrine uymadım." diye konuştu.

- "Ağaca ne işlem yaptığını hatırlamıyorum, alkollüydüm"

Belediye çalışanı da olan sanık Oğuzhan Ç. ise Yusuf S. ile oturmak için ağacın olduğu sahile gittiklerini savunarak, "Yusuf ile önceden sözleşmiştik, beni aldı ve sahile gittik. Sonrasında 'ağaca iyileştirme çalışması' yapacağını söyledi. İlaç ve bakımdan anlamadığım ve alkollü olduğum için bir şey söylemedim. Ağaca ne işlem yaptığını hatırlamıyorum, alkollüydüm." ifadelerini kullandı.

Hakimin, "Diğer sanıkla olaydan önce neden daire başkanının yanına gittiniz?" sorusu üzerine Oğuzhan Ç, "Vatandaşlardan sokak hayvanları için mama talebi oluyor. Ben de daire başkanına iletmek istedim. Aracım olmadığı için Yusuf'tan beni götürmesini rica ettim." dedi.

Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

- Olayın geçmişi

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, başsavcılığın Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Tutuksuz 3 sanık hakkında "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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