Silifke'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçedeki asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Başkan Altunok, Atik, Sarıcalar ve Mukaddem mahallelerinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye bünyesinde asfalt üretim tesisi kurduklarını belirten Altunok, bozulan yolların bakım ve onarımının yanı sıra asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.



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