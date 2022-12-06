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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'in güz domatesi Katar'a ihraç ediliyor

AA

Mersin'in güz domatesi Katar'a ihraç ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yetiştirilen güz domatesleri hasat edildi.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, örtü altında olgunlaşan güz domatesleri üreticiler tarafından toplanmaya başlandı.

Hasat çalışmalarını izleyen Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, sohbet ettiği çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Şahin, gazetecilere, ilçede 25 bin dekarlık alanda kurulu serada domates üretildiğini, yılda yaklaşık 600 bin ton rekolte elde edildiğini söyledi.

Genelde kış mevsiminde hasat edilen güz domatesinin rağbet gördüğünü belirten Şahin, "Üreticilerimizin yetiştirdiği domatesler, bu yıl özellikle FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'dan talep görüyor. Organizasyonun domates ihtiyacını ilçemizden karşılıyoruz. Ürünün kilogramı şu an 10 lira düzeyinde. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen bu rakam üretici için iyi." dedi.

Üretici Yusuf Yılmaz da eylülde toprakla buluşturduğu domateslerinde hasada başladığını ifade ederek, "Güz domatesinin kilogramı 10 lira düzeyinde satılıyor. Ürünlerin yaklaşık yüzde 80'ini Katar'a, bir kısmını da Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediyoruz. Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından dış satımda ağırlık yeniden Rusya olacaktır." diye konuştu.

İç piyasadaki talepten de memnun olduklarını dile getiren Yılmaz, ilçeden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya ürün ulaştırdıklarını kaydetti.

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