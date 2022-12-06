Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, para yelkenci Miray'ı tebrik etti

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MERSİN (AA) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Miray Ulaş'ı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özyiğit, 19-23 Ekim'de Hiroşima'da gerçekleştirilen şampiyonada dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Miray'ı evinde ziyaret etti.



Özyiğit, tebrik ettiği milli para yelkencinin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Miray Ulaş da Özyiğit'e desteğinden dolayı teşekkür etti.



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