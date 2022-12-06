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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

MERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 hedeflerinin tamamını gerçekleştirdiklerini, 2053 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti, Vali Pehlivan ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Programın ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığına ziyarette bulunan Karaismailoğlu, İl Başkanı Cesim Ercik ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, partililere hitap ettiği konuşmasında, dünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye'nin yatırımlarını arttırarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Güçlü bir iktidar nasıl oluyor? Önce güçlü bir lider, ekip olması lazım. Vatanını, milletini seven, idealleri olan bir ekip olması lazım. Biz '20 yılda 100 yıllık işi yaptık' derken hakikaten bunları somut adımlarla yaptığımız işleri de söylüyoruz. Bundan 20 yıl öncesine gittiğimizde bütün altyapısı bakımından son derece yetersiz bir Türkiye vardı. Tam 6 bin kilometre bölünmüş yol ve son derece yetersiz ve kalitesiz yollar... Tam 29 bin kilometre bölünmüş yol üzerinde şu anda Türkiye seyahat ediyor. Yani tam neredeyse 5 katı demek. Tabii bu bölünmüş yolların kaliteli, güvenli, konforlu yollar sayesinde yatırımcı geliyor, yatırımını yapıyor, istihdam, üretim, ticaret, turizm artıyor. Bizim ihracat rakamlarımızın 250 milyar dolarlara çıkmasının en büyük dinamolarından bir tanesi bu gelişmiş olan altyapılardır. Artık Türkiye'nin her bölgesi, kuzey, güneyi, doğusu batısı fark etmeden hangi bölgeye, hangi proje, hangi altyapı ihtiyacı lazımsa hükümetlerimiz buralara bütçelerini ayırıyor, yatırım programlarına alıyor ve yatırımlarımızı bir bir bitiriyoruz."

Karaismailoğlu, son 20 yılda dünya ölçeğindeki bu büyüme rakamlarının yakalanmasının ve ihracat rekorları kırılmasının güçlü bir altyapıyla olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu yollar, yatırımlar sayesinde her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bununla birlikte bunun yanında bunun üretime, istihdama, turizme, tarıma etkisi de oldukça fazla. Yani bizim bu yaptığımız yatırımlar sayesinde yılda tam 55 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. Hani bunların hepsi bir kenarda dursun ama bunların en önemlisi bu bölünmüş yollar sayesinde trafik kazalarındaki azalma. Yaptığımız bu kaliteli, güvenli yollar sayesinde trafik kazalarına tam yüzde 82 azalma sağlandı. Bunun karşılığı tam 13 bin 100 vatandaşımızın her yıl canını kurtarıyoruz bu yaptığımız yatırımlar sayesinde. Sonuçta bir canın tabii ki sınırsız bir bedeli vardır. O yüzden hakikaten yaptığımız işlerin arkasındayız. Bu kadar dünya ölçeğindeki büyük işleri kendi mühendislik çözümlerimizle, mühendislik ihtiyaçlarımızı kendimiz görerek yerli yüklenicilerimizle çok büyük işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

- "2023 hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik"

Karaismailoğlu, son 20 yılda Türkiye'nin büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi kazandığını ifade etti.

Bu bilgi birikimini de yurt dışına ihraç ederken ayrı bir sektör de oluşturduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün dünyanın gıpta ile baktığı projeleri yapacağız ve Türkiye de bütün dünyada sözünü dinleten bir Türkiye olarak devam edecektir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları bütün işlerle gurur duyduklarını ama yetinmediklerini, daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

2053 hedeflerine odaklandıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Yıllar önce 2023 hedeflerimiz vardı, hamdolsun bu hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik. Bundan sonra 2053 hedeflerini aldık karşımıza. 2053 hedefleri doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bugün, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) arasındaki bağlantı yolu kavşağını hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, Türkiye genlindeki yol, köprü ve tünel yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

- "Çukurova Havalimanı'nı şubat sonu, mart gibi açmayı planladık"

Yapımı süren Çukurova Havalimanı hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yap-işlet-devret olarak üstyapı ihalesini tamamladık. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 250 milyon avroluk bir yatırımı işletmeciye yaptırıyoruz ve işletme süresi içerisinde de kendisinden 300 milyon avroluk da bir devlete gelir sağlayacağımız önemli bir proje Mersin Çukurova Havalimanımız. Burayı da inşallah şubat sonu, mart gibi açmayı planladık. Birazdan da bütün heyetimizle Çukurova Havalimanı'na giderek orada da işlerin nasıl gittiğini ve projemizin ne zaman açılacağı konusunda da arkadaşlarımızla istişarelerimizi yapacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Mersin'in, demir, kara ve deniz yollarının kesişme noktasında olduğunu belirterek, ulaşım ağının havalimanıyla bağlanmasıyla kentin daha çok büyüyüp, güçleneceğini vurguladı.

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi hakkında da bilgiler veren Karaismailoğlu, yurt genelindeki demir yolu yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Demir yolu, bundan sonra bizim yatırım dönemimizin en önemli yatırım alanlarından biri. Türkiye'de şu anda 8 il hızlı trenle buluşmuş durumda. Ama bizim master planlarımız çerçevesinde bunu 52 ile ulaştırmak için çok önemli, büyük, maliyetli çalışmaları ve projeleri faaliyete geçirdik, inşaatları devam ediyor. Geçen yıl Konya'dan Karaman'a uzatmıştık. Karaman'a kadar gelen hızlı trenimiz şu anda Niğde-Ulukışla arasında üstyapı ihalelerini de gerçekleştirdik. İnşallah kısa zamanda Niğde-Ulukışla'ya kadar gideceğiz ve Niğde'den Aksaray-Ulukışla-Mersin bağlantısının da ihalesini yapıyoruz, orası da bağlanacak. Şu anda inşaatı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattımızda da çok önemli çalışmalar var. Artık Mersin-Gaziantep arasında çalışılmayan bir bölüm yok. İnşallah 2024'ün sonu itibarıyla da Mersin'den Gaziantep'e kadar hızlı tren hattımızı bağlayacağız."

Demir yolu bağlantılarının hem yolcu taşımacılığına hem de lojistiğe katkı sağlayacağını işaret eden Karaismailoğlu, "En fazla 4 yıl içerisinde Mersin'den hızlı trene binen vatandaşımızı, Konya, Ankara, İstanbul hatta Kapıkule'den Avrupa'ya kadar gidebilecek bir demir yolu güzergahını tamamlamış olacağız inşallah." diye konuştu.

- "Milletin parası, millet için harcanıyor"

Karaismailoğlu, son 20 yılda milletin büyük yatırımlarla buluşturulduğunun altını çizerek, "Bunun tek sebebi; vatanını, milletini seven ve bu uğurda kendisini feda edecek kadrolar oluştu. 20 yıldır vatan, millet için çalışan kadrolar var. Artık Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 20 yıldır milletin parası, millet için harcanıyor ve o yüzden bu konforlu yollarda seyahat etme imkanı sağladık. Ülkemizin her bir tarafında meşakkatli ve eziyet çekilen yollar, kaliteli, güvenli ve keyifli yollara dönüştü." dedi.

Vatandaşlara gelecekte sağlam altyapı bırakmak için çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde hakikaten Türkiye Yüzyılı için çok önemli bir seçim var. Seçimde bir sıkıntı görmüyoruz çünkü 20 yıldır milletimizin gönlünde taht kuran adayımız belli, o da Recep Tayyip Erdoğan. Her ne kadar karşımızda bazı masalar kurulup kalkıyorsa, hala daha adaylar ortada yoksa çünkü adaylarını seçemezler, masalarını topluyorlar bir dahaki masayı nerede toplayacaklarına karar veriyorlar. Çünkü onların derdi, milletin derdi değil maalesef. O yüzden onlar kendi aralarında ne aday gösterebilirler ne de o masalardan milletin hayrına bir iş çıkar. Milletin hayrına bir iş çıkmayacağı için de sonuç da alamazlar. O yüzden bizim yapacağımız iş belli. Kendi işimize, yolumuza bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz var. 100 yıllık işleri nasıl 20 yıla sığdırdıysak bundan sonra daha fazlasını yapmak için çok büyük azimle, büyük ekipler, kadrolar olarak milletimizden 2023 cumhurbaşkanı seçimi için oy isteyeceğiz."

Ziyaretlerinde Karaismailoğlu'na eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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