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Bakan Karaismailoğlu, yapımı süren Çukurova Havalimanı'nda incelemede bulundu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, yapımı süren Çukurova Havalimanı'nda incelemede bulundu:

MERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı'nda altyapı ve saha düzenleme işlerinin devam ettiğini belirterek, "Yapım çalışmalarımızı tahminen şubat sonu ya da mart başında tamamlayarak, havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Mersin'de bugün verimli ve heyecanlı bir gün geçirdiklerini söyledi.

Güne, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantısının açılışıyla başladıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şimdi de heyecanla bekledikleri Çukurova Havalimanı'nın açılışı için sayılı günler kaldığını gördüklerini belirtti.

Azimli çalışmalarının meyvesini verdiğini ve havalimanında sona yaklaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Hızlı ve doğru planladığımız faaliyetlerimiz sonunda altyapı çalışmalarını tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Havalimanımızın pisti, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre gövde genişliğiyle inşa edildi. Yine altyapı projesi kapsamında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğiyle beton kaplamalı paralel taksi yolu, 2 yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 yer hizmetleri araç park yeri ve çevre güvenlik yolu gibi tüm işleri tamamladık." diye konuştu.

- "Yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz"

Üstyapı tesislerinin yapım çalışmalarının da hızla ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yap-işlet-devret yöntemiyle ihale ettiğimiz üstyapı çalışmalarımıza 8 Ocak 2021'de yer teslimi yaparak başladık. 3 etapta inşa etmeyi planladığımız üstyapı tesislerinin 1. ve 2. etaplarını bir arada yürüterek tamamlıyoruz. Çukurova Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3. etap yatırımlarına da başlayacağız. 1. etap ve 2. etapların toplam kapalı alanı 189 bin 180 metrekare, 3. etabın ise 25 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin 180 metrekaredir. Bu iki etabın toplam sabit yatırım bedeli ise 173 milyon 865 avrodur. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli 196 milyon 815 bin avrodur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avroluk yatırımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedelini de devletimizin, milletimizin hazinesine katacağız."

- Havalimanının şubat sonu veya martta açılması planlanıyor

Karaismailoğlu, yüzde 73 ilerleme kaydedilen üstyapı işlerinde çok önemli aşamaları geride bıraktıklarını, terminal binası betonarme ve çelik imalatlarının tamamladığını, dış cephe ve çatı kaplama imalatlarına devam ettiklerini anlattı.

Altyapı imalatlarının ise yüzde 70 tamamlandığının bilgisini veren Karaismailoğlu, "Altyapı ve saha düzenleme işleri devam ediyor. Yapım çalışmalarımızı tahminen şubat sonu ya da mart başında tamamlayarak, havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi

Karaismailoğlu, 7 Aralık'ın "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bizler, 'İstikbal göklerdedir' anlayışına sahip çıkan kadrolarız. Bizler, 'Hava yolunu halkın yolu yapmak' için gece gündüz çalışan, nice başarıları ülkesinin tarihine yazdıran kadrolarız. Çukurova Havalimanı gibi önemli bir hava yolu yatırımından, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Havacılık sektöründe yaptığımız yatırımlar ülkemizin bu alanda zirveye çıkmasını sağladı. 2021 yılında İstanbul Havalimanı Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 6'ncı, Antalya Havalimanı ise Avrupa'da 9'uncu sırada yer aldı. Yine, 2022 yılı kasım ayı sonunda yolcu sayımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,4 artışla 170 milyona ulaştı. Ne mutlu bize ki havacılık sektörü açısından çok değerli projelerin hayata geçtiği bir yılı geride bırakıyoruz."

Karaismailoğlu, her daim millete, memlekete, devlete hizmet yolunda iki günlerinin eşit geçmemesi için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde memleketin her bir noktasındaki vatandaşlara hizmet ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, Mersin'in gelişmesi, büyümesi adına akılcı ve milletin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı üstyapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren yüklenici firma ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu'na inşaat sahasındaki incelemesinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile havalimanının alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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