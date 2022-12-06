Mersin Devlet Opera ve Balesi "Rigoletto" operasının prömiyerini yapacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

MDOB'un açıklamasına göre, rejisörlüğünü Kenan Korbek'in yaptığı operanın orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın üstlenecek.

Koreografisi Berna Turhan İleri'ye ait operanın dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını Tarı Deniz yapıyor.

Eserde sanatçılara, MDOB orkestrası ve korosu eşlik edecek.

Opera, 8 Aralık Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.