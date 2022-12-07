Erdemli'de meslek liselilerin yaptıkları ürünler tanıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin okulda yaptığı tarım ürünleri sergilendi.
Tarım alanında eğitim veren Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin çalışmalarının tanıtılması amacıyla Alparslan Türkeş Bulvarı'nda stant kurdu.
Stantta, öğrencilerin elinden çıkan ve "Ertalis" adıyla markalaşan zeytinyağının yanı sıra nar ekşisi, lavanta ve kantaron yağı gibi ürünler beğeniye sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de ziyaret ettiği stanttaki öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.
Okul müdürü Mehmet Tekin, gazetecilere, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Öğrencilere tarımı sevdirmeyi ve ürünlerimizi daha çok insana ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.