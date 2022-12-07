Mersin'de tüfekle rastgele ateş açan zanlıya müdahale eden 4 polis yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan ve kendisini engellemeye çalışan 4 polisi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık'ın (45), evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu zanlı, ateş ettiği 4 polis memurunu yaraladı.

Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetti.

Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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